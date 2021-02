L’artiste aime les portraits à l’huile, et a son style bien à lui, floutant les visages et reproduisant volontiers un même sujet en série.

C’est exactement ce qu’il a fait pour l’ex-président Trump , qu’il peint depuis 2016, lorsque l’homme était seulement candidat à la présidentielle. Plus d’une centaine de portraits, de toutes les tailles, plus tard, Iddo fait le buzz avec son travail, relayé dans les médias de par le monde.

Comme dans toutes ses œuvres, le visage de son sujet principal est à peine esquissé, parfois totalement absent. Pourtant, impossible de ne pas le reconnaître : sa mèche blonde , son teint orangé et sa cravate (souvent rouge) sont suffisants pour l’identifier au premier coup d’œil.

Un peintre a réalisé 120 portraits de… Donald Trump - © EMMANUEL DUNAND - AFP

Iddo Markus n’est donc pas un supporter de Trump, comme il en existe beaucoup. Le peintre a confié à l’AFP (via Konbini) avoir été terrifié par son élection en 2016. Malgré cela, il a développé une certaine fascination pour le personnage, souvent caricatural et dans l’excès. Markus a réalisé des esquisses et peintures environ tous les trois mois, lorsqu’il voyait le visage de Trump apparaître à la tv.

L’artiste confie que lorsqu’il a commencé sa série de portraits, qu’il a intitulée "The apprentice" (du nom de l’émission de téléréalité animée par Trump avant son entrée à la Maison Blanche), les couleurs des toiles étaient plus vives. Au fil du temps, les tons se sont assombris. L’ex-président est devenu une figure plus tragique que comique.

Ces derniers temps, Trump a fait naître en moi une palette d’émotions différentes : il est comme une figure tragique, à la personnalité plus complexe qu’une simple icône.

Confie-t-il à l’AFP.

Malgré leur sujet clivant, certaines œuvres ont déjà été vendues, si l’on en croit l’artiste. D’après lui, un élu démocrate aurait acheté l’une de ses peintures à l’huile pour "se souvenir de l’abysse" dans lequel le pays a été plongé durant le mandat de Trump. Avis aux amateurs et amatrices qui souhaitent redécorer leur intérieur.