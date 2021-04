Un paysage rare de Van Gogh à nouveau aux enchères

"Le pont de Trinquetaille" a été peint par l’artiste néerlandais un mois avant qu’il ne suicide à l’âge de 37 ans. Il s’agit de l’un des rares paysages de sa période arlésienne, considérée comme la plus florissante de sa carrière. Et pour cause, Vincent Van Gogh a réalisé près de 200 tableaux durant son séjour dans le sud de la France. Une influence provençale que l’on retrouve dans la palette de couleur lumineuse que le peintre a choisie pour représenter une scène de rue dans "Le pont de Trinquetaille".

"Les œuvres de cette envergure et de cette importance sont incroyablement rares et tout dans cette œuvre, de la couleur vibrante 'absinthe' du ciel à la composition très structurée, en passant par le pinceau épais et expressif de l’eau, témoigne d’un artiste au sommet de son pouvoir créatif", a déclaré Jay Vincze, responsable du département art impressionniste et moderne de Christie’s.

