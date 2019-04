Un parcours street art à Bruxelles pour les 450 ans de la mort de Bruegel

Visit.brussels, l'organisme de promotion de la Région bruxelloise auprès des touristes et des organisateurs d'événements et de congrès, a annoncé vendredi la mise en oeuvre, en collaboration avec le collectif bruxellois Farm Prod, d'un parcours street art au cœur de Bruxelles en hommage au peintre flamand Pieter Bruegel. Une première œuvre est déjà visible dans le quartier des Marolles, rue Haute, à proximité de la Porte de Hal, et une autre est en phase de finalisation rue Baron Horta, près de Bozar.

Cet itinéraire artistique a été imaginé à l'occasion du 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel. Il serpente entre plusieurs institutions et lieux emblématiques de la vie du peintre.

La première œuvre du parcours, localisée dans le quartier des Marolles, a été réalisée par l'artiste français Lazoo. Elle est inspirée du tableau de Bruegel intitulé "La danse de la Mariée en plein air". A partir de mi-juin, pas moins de onze fresques, conçues aussi bien par des artistes membres du collectif FARM PROD que par des artistes invités, pourront être admirées tout au long du parcours.

Pieter Bruegel a passé une grande partie de sa vie à Bruxelles et y a également été inhumé. Il a peint les deux tiers de ses œuvres dans la capitale. Ses mécènes vivaient à quelques pas de sa maison, située au Mont des Arts. Une partie importante de l'œuvre de Bruegel reste aujourd'hui dans le quartier. Après le Kunsthistorisches Museum de Vienne, les Musées royaux des Beaux Arts de Belgique possèdent la plus importante collection de peintures de Bruegel. La Bibliothèque royale ne compte par ailleurs pas moins de 90 gravures de l'artiste.

FARM PROD est un collectif installé à Bruxelles depuis 2003 qui rassemble plusieurs artistes-plasticiens autour de projets créatifs.