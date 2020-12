Un nouveau Banksy apparaît dans les rues de Bristol

La nouvelle œuvre représente une dame âgée qui perd son dentier d’avoir éternué trop fort.

Bristol est la ville d’origine du mystérieux street artiste. Peinte dans une rue penchée à 22 degrés, si l’on regarde la vieille dame d’un certain angle, on a l’impression que son souffle fait tomber les maisons.

Difficile de ne pas voir une référence à la crise du coronavirus, qui a particulièrement atteint les personnes âgées et dont le Royaume-Uni a énormément souffert, au même titre que de nombreux pays européens. Banksy n’en est d’ailleurs pas à sa première œuvre sur le sujet, on se souvient de ses petits rats jouant avec des masques et du gel hydroalcoolique sur les parois du métro londonien, ou de la fresque rendant hommage à l’héroïsme du personnel soignant.

Comme à son habitude, c’est par un poste Instagram que l’artiste en vogue a revendiqué la paternité de l’œuvre, les médias ayant d’abord évoqué une possible filiation sans certitude.