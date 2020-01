Un Magritte proposé pour la première fois aux enchères chez Christie's

"À la rencontre du plaisir" sera la pièce phare du catalogue de la vente Christie’s, "The Art of The Surreal", programmée le soir du 5 février à Londres. Ce tableau très poétique combine plusieurs éléments visuels récurrents de l’œuvre de l’artiste belge, comme la lune et l’homme au chapeau melon. Instantanément reconnaissables, ces éléments sont introduits dans l’œuvre de Magritte en 1926, dans "Rêveries du promeneur solitaire".

"Le chapeau melon… n’est pas surprenant. C’est un couvre-chef qui manque d’originalité. L’homme qui le porte représente la classe moyenne dans sa dimension anonyme", a un jour déclaré l’artiste au sujet de ce personnage, qui a disparu de ses compositions pendant deux décennies pour faire son grand retour dans "À la rencontre du plaisir". Il y est représenté perdu dans ses pensées, au milieu des arbres.

"À la rencontre du plaisir" a été directement vendu par l’artiste à un collectionneur européen anonyme en 1962. L’œuvre ne l’a pas quitté en 50 ans. En février, elle sera proposée aux enchères pour la première fois. Le tableau surréaliste est estimé entre 8 et 12 millions de livres (entre 9,5 et 14 millions d’euros), ce qui reste très éloigné du record actuel pour un Magritte (26,8 millions de dollars, soit 24,3 millions d’euros). Il a été atteint par "Le Principe du plaisir" chez Sotheby’s New York en 2018, après une enchère de 4 minutes.

"À la rencontre du plaisir" est l’un des sept chefs-d’œuvre de Magritte inscrits au catalogue de la vente Christie’s The Art of the Surreal. Parmi ces œuvres figurent des tableaux inspirés d’Edouard Manet : "Perspective : Le balcon de Manet", "Les fleurs de l’abîme" et "Le baiser". Le 30 janvier, le tableau sera présenté au public dans la galerie Christie’s de Londres.