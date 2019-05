Un dessin de Gauguin de 1865 vendu aux enchères en juin

Restauration d'un Gauguin : dévoilement du tableau aux sponsors - JT 13h - 30/11/2017 Gros plan sur un tableau signé Paul Gauguin : "Le portrait de Suzanne Bambridge". Pendant 11 mois, il a été minutieusement restauré, et ce grâce au financement de plus de 200 visiteurs des Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Et tout naturellement, c'est à eux que l'oeuvre été dévoilée en priorité.