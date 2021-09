Un autoportrait de Frida Kahlo bientôt en vente pour 30 millions de dollars

Si "Diego y yo" témoigne des liens forts qui unissaient Frida Kahlo et Diego Rivera, il est également le dernier autoportrait en buste de l'artiste mexicaine. Une caractéristique qui en fait un lot d'exception pour Julian Dawes, co-responsable du département d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's New York.

"Diego y yo" estimé à plus de 30 millions de dollars sera mis en vente pour la première fois en plus de 30 ans en novembre prochain, à l'occasion de la grande "Modern Evening Sale" de Sotheby's. La toile pourrait devenir l'œuvre d'art latino-américain la plus chère jamais vendue aux enchères, voire même rafler le record de vente pour une toile d'une artiste femme. Elle devrait toutefois dépasser les 44,4 millions de dollars auxquels a été adjugé "Jimson Weed/White Flower No. 1" de Georgia O'Keeffe chez Sotheby's en 2014.

Cela fait plusieurs années que Frida Kahlo connaît une popularité grandissante sur le marché, à tel point que certains parlent de "Fridamania".