The Walk, La marche d’Amal : la marionnette de l’espoir passera le 6 et 7 octobre à Bruxelles

Ce 6 et 7 octobre, le projet " The walk " passera dans les rues de Bruxelles. Cette marionnette qui traverse l’Europe à pied tend à mettre en lumière par l’artistique la situation des réfugiés. Nombreuses associations belges et institutions soutiendront et proposeront des événements autour d’elle.

La marionnette de 3,5 mètres prénommée AMAL (espoir en arabe) va parcourir 8000 kms entre la Turquie et le Royaume-Uni. Elle a débuté sa marche le 27 juillet à Gaziantep (Turquie). Elle est arrivée sur le territoire européen le 7 septembre (Bari-Italie) et après avoir traversé la France, la Suisse et l’Allemagne, elle passera par Bruxelles ce 6 et 7 octobre. Chaque étape de ce festival itinérant entend apporter une réponse artistique en ces temps agités : une odyssée qui dépasse les frontières, qu’elles soient politiques ou linguistiques.



The Walk est une démarche d’envergure qui réunit des dizaines de partenaires internationaux. En Belgique des artistes comme Sidi Larbi Cherkaoui, Carl Novac, le Chœur des enfants de la Monnaie, Joy Slam et Taha Adnan et des institutions tels que La Chaire Mahmoud Darwich, Bozar, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, La Monnaie, Cie EASTMAN, Circus zonder handen, P.A.R.T.S, Cultureghem, la Plateforme Citoyenne des réfugiés et de nombreux autres partenaires scolaires et associatifs unissent leurs moyens autour de la marche de la petite Amal.