Stonehenge rencontre la mode italienne à la Milan Art Week

La Miart, foire d'art contemporain de Milan, ouvre ses portes le 13 avril, lançant ainsi la Milan Art Week, qui propose des expositions, performances et événements dans les espaces d'art de la ville. Retrouvez une sélection.

Un Stonehenge gonflable



Du 12 au 15 avril, la Fondazione Nicola Trussardi accueille "Sacrilege", une installation gonflable géante de Jeremy Deller, lauréat du prix Turner. Les visiteurs pourront sauter et jouer sur l'oeuvre, qui représente le monument de Stonehenge grandeur nature. Retrouvez l'installation dans le parc de sculptures CityLife.

Made in Italy



Quoi de mieux que Milan pour partir à la découverte du monde de la mode italienne ? Au Palazzo Reale Milano, l'exposition "Italiana" se concentre sur la période 1971-2001, qui a vu le "Made in Italy" s'imposer tandis qu'une génération d'artistes, architectes, designers et intellectuels établissaient le rôle culturel international de l'Italie.

"To Breathe"

L'artiste sud-coréen Kimsooja présente une installation à la basilique de Sant'Eustorgio, intitulée "To Breathe/Respirare", qui amène une lumière prismatique dans ce lieu sacré.



À la galerie Raffaella Cortese, il présente une installation de 12 drapeaux en mouvement dans le cadre d'une exposition qui comprend également une oeuvre vidéo rassemblant 246 drapeaux nationaux sous la forme d'images semi-transparentes en couches, en fondu et mélangées.

"Prisma"



La Miart a été annoncée cette année par l'intermédiaire d'une campagne visuelle multi-plateforme intitulée "Prisma". Après s'être déroulée pendant plusieurs mois sous la forme d'impressions, d'images et de teasers vidéo, la campagne se termine en grande pompe avec une performance collective du chorégraphe Alessandro Sciarroni et les vidéastes MASBEDO. Les 11 et 12 avril à la Triennale di Milano.

Pour en savoir plus (en italien et anglais) sur la Miart et la Milan Art Week, rendez-vous sur www.miart.it.