Still Life de Hiroshi Sugimoto

Dans le cadre de Summer of Photography, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique accueille un grand photographe Japonais Hiroshi Sugimoto, né en 1948 à Tokyo.

Après sa licence de sociologie et de science politique à l’université Rikkyo connue sous le nom d’université de Saint-Paul, il obtient en 1972 une licence en photographie à l’Art Center College of Design de Los Angeles. Aujourd’hui, il partage son temps entre Tokyo et New York.

L’exposition présente une quarantaine de photographies apportant un autre regard sur les grands maîtres flamands et un très beau film reportage qui suit Hiroshi Sugimoto pendant 200 jours. Dans l’espace, on est face à une série de grands portraits noir et blanc qui se rapprochent de la tradition des portraits flamands que l’artiste considère comme les précurseurs de la photographie.

La particularité du photographe est de prendre toutes ces photographies sur des pellicules de format 8x10 pouces (20x25cm) à l’aide d’un appareil sur trépied comme les gros boîtiers en bois utilisé au 19e siècle. Dans toutes les séries d’images, au sujet très différent, on retrouve cette lumière dû au temps de pose long qui peut-être parfois supérieur à une heure et demi. Cette lumière très singulière dans son travail amène le spectateur à une forme de méditation.

Je vous invite vraiment pour cette exposition à prendre votre temps et vous laisser porter par la vidéo d’une durée de trois quarts d’heure.