Soukaina Aziz El Idrissi, l'"artiviste" qui sensibilise la population de la pollution plastique

Soukaïna Aziz El Idrissi n’est pas une simple artiste, elle est une "artiviste". A Casablanca, au Maroc, elle se sert de déchets plastiques pour ses œuvres afin de sensibiliser la population à la pollution par le plastique. Le drame du plastique : matière noble et durable, utilisée à grande échelle pour des biens de consommation éphémères et jetables. Par son travail, Soukaina questionne cette matière et ce que nous en avons fait.

Le parcours d’une "Artivist"

Née en 1987, Soukaïna Aziz El Idrissi vit et travaille à Casablanca. Formée à la Central Saint Martins College of Art and Design, Soukaina se définit comme une "Artivist ", mélange d’artiste et d’activiste. Après neuf années à Londres, où elle étudie et enseigne, elle poursuit au Maroc sa recherche sur les déchets plastiques en tant que phénomène social et explore toutes les possibilités qu’offre ce matériau dans le but d’interroger sa valeur d’usage et la perception que l’on en a.

Zero Zbel, se questionner à travers l’Art

Cofondatrice de l’association Zero zbel, Soukaina entretien depuis sa jeunesse un mélange de fascination et détestation pour le plastique. A la fois bénédiction et malédiction, le plastique est pour elle similaire à la fission nucléaire, une découverte formidable pour l’humanité dont on a fait une arme de destruction massive.

Au travers de ses œuvres, toutes faites à partir de déchets plastiques, Soukaina chercher à éveiller les consciences. Lors de la Coop 22 en 2016 au Maroc, elle a réalisé un labyrinthe composé de blocs de 17 tonnes de bouteilles de plastique, l’équivalent de la production de déchets d’une vie d’un marocain.

