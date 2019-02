Sept expositions à ne pas manquer pour les 500 ans de la mort de De Vinci

En 1519 s'éteignait Léonard de Vinci, grand maître de la Renaissance italienne, et peintre imprésentable de la célébrissime Joconde. Pour commémorer les 500 ans du décès de l'artiste, plusieurs expositions viendront tout au long de l'année célébrer l'héritage de cette éminente figure de l'art occidental en Europe et en France.

"Léonard de Vinci" du 24 octobre 2019 au 24 février 2020 au Musée du Louvre

500 ans après la mort du grand maître italien, le musée français s'offre une exposition qui aura nécessité plus de dix ans de travail. Le Louvre, qui possède la plus importante collection au monde de peintures de l'artiste ainsi que 22 dessins, rassemblera la plus grande part possible des toiles de De Vinci. Seront de la partie "La Vierge aux rochers", "La Belle Ferronnière", "La Joconde" - qui ne bougera pas de son emplacement actuel -, "Le Saint Jean Baptiste" et "La Sainte Anne". Elles seront mises en parallèle avec des dessins, tableaux et sculptures.

Une exposition événement qui a permis de renouveler l'examen scientifique des tableaux du Louvre et la restauration de trois d'entre eux, de mieux comprendre la pratique artistique et la technique picturale de l'Italien, ainsi que de clarifier sa biographie.

"Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" du 24 mai au 13 octobre 2019 à Buckingham Palace à Londres

Le Royaume-Uni fête aussi le génie italien. Le Royal Collection Trust organisera une exposition itinérante, qui présentera douze dessins de De Vinci évoquant tous ses intérêts allant de la peinture à la sculpture, en passant par l'architecture, la musique, l'anatomie etc. Celle-ci sera présentée à Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, Derby, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield, Southampton et Sunderland. A partir du 24 mai, les dessins seront exposés parmi plus de 200 autres pièces dans la Queen's Gallery à Buckingham Palace. Puis à partir du 22 novembre 2019 jusqu'au 15 mars 2020, "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" s'invitera au Palace of Holyrood, à Edimbourg, dans la Queen's Gallery.

"L'année Léonardienne" à la Biblioteca Pinacoteca Accademia à Milan

La Biblioteca Pinacoteca Accademia s'offre quatre expositions pour commémorer les 500 ans de la mort de De Vinci. La première (jusqu'au 17 mars) présentera des dessins du maître liés à la ville de Milan, comme un plan de la ville, une étude pour le canal de San Cristoforo etc.

La deuxième, qui débutera le 19 mars pour prendre fin le 16 juin 2019, se concentrera sur les études autour du génie civil de l'Italien, allant des dispositifs hydrauliques aux machines de fabrication de textiles. Viendra ensuite celle dédiée au Codex Atlanticus, du 18 juin au 15 septembre, et enfin une quatrième aux dessins de Léonardo et ceux des artistes de son cercle jusqu'au 12 janvier 2020.

"The Last Supper After Leonardo" du 2 avril au 30 juin 2019 à la Fondazione Stelline à Milan

Pour rendre hommage à Da Vinci la Fondazione Stelline viendra chercher l'influence de l'Italien dans la scène artistique contemporaine actuelle, et plus particulièrement celle d'une de ses oeuvres phare "La Cène". Six grands noms de la discipline seront de la partie : Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi et Yue Minjun.

Réouverture de la "Sala delle Asse" du 2 mai 2019 au 12 janvier 2020 à Milan

Aussi appelée "Pièce des lambris", cette salle située dans le Château des Sforza à Milan rouvrira ses portes après plusieurs années de restauration. En plus de pouvoir découvrir cette pièce dont le plafond a été décoré par De Vinci, les visiteurs pourront admirer les esquisses préparatoires et profiter d'une installation multimédia qui mettra en valeur les fameuses peintures.

"La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier, un chef-d'oeuvre en or et soie" du 1er juin au 2 septembre 2019 au Château du Clos Lucé à Amboise

Pour la première depuis le XVIe siècle, la tapisserie de la Cène, d'après l'une des pièces phare de Léonard de Vinci "L'Ultima Cena", commandée par le roi de France François Ier sera exposée en dehors des Musées du Vatican. Cette oeuvre de 4,90m de haut et 9,15m sera exposée jusqu'au 2 septembre au Clos-Lucé, là où s'est éteint le grand maître de la Renaissance.

"La Joconde nue" du 1er juin au 6 octobre 2019 au domaine de Chantilly

Le domaine de Chantilly célèbre aussi le grand maître italien en consacrant une exposition à l'une de ses oeuvres les plus énigmatiques, la "Joconde nue". Ce carton, conçu sur le même schéma et avec des dimensions quasiment similaires à celles de la "Joconde", a été acquis en 1862 par le duc d'Aumale, à qui l'on doit la beauté du domaine. Des analyses en laboratoire ont permis de démontrer que l'oeuvre avait servi de poncif pour d'autres tableaux créés au sein de l'atelier de De Vinci. Œuvres qui seront exceptionnellement réunies à l'occasion de l'exposition.