Sept événements culturels à ne pas manquer en 2020

« ame nochi hana » par le studio nendo - 03/01/2020 A partir du 11 janvier, l'artiste japonais Oki Sato et son studio nendo nous invitent à prendre un instant pour contempler la poésie de deux phénomènes naturels : la pluie et l'éclosion des fleurs. Pour l'exposition ame nochi hana, la nouvelle carte blanche du Bon Marché Rive Gauche, nendo s'attarde sur ces manifestations de vie à travers plusieurs installations qui prennent place sous les verrières aux étages du magasin et dans les vitrines, comme autant de rêveries naturalistes. En savoir plus sur l'exposition : https://www.24s.com/fr-fr/le-bon-marche/vu-au-bon-marche/nendo Magazine en ligne : hhttps://www.24s.com/fr-fr/le-bon-marche/vu-au-bon-marche