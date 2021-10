Selfie, art et réseaux sociaux : l’exposition "Self-Icônes" à Ath vient questionner le rapport aux idoles et à l’image

Après avoir annoncé le programme de sa saison 2021-2022, la Maison Culturelle d’Ath accueille depuis peu l’exposition du collectif Self-Icône, et ce jusqu’au 04 décembre. Au moyen des travaux des plasticiennes belges Maïlys Lecoeuvre et Philomène Parmentier, c’est la question de l’identité et de l’évolution des idoles et des icônes qui est ici mise en avant.

Maïlys travaille la broderie à partir d’un matériel ancré dans notre époque : le selfie, qui permet de questionner la frontière entre vie sur les réseaux et vie réelle. S’inspirant également de la thématique de la frontière mais aussi de la figure de la muse, Philomène utilise le smartphone comme outil afin de questionner les séparations entre le musée et le monde extérieur.