Rétrospective Stéphane Mandelbaum au Musée Juif de Belgique

Stéphane Mandelbaum, autoportrait au crochet - © RTBF Pascal Goffaux 2019

Stéphane Mandelbaum est un artiste précoce qui maîtrise les codes de la peinture et projette ses obsessions dans une œuvre dessinée, foisonnante, compulsive et violente, réalisée en une dizaine d’années.

Stéphane Mandelbaum portraiture Rimbaud, Pasolini et Francis Bacon, ses figures d’identification. Il dessine les hauts dignitaires nazis, ses figures de répulsion, et les portraits de Rhöm et de Goebbels se mêlent à des représentations pornographiques. Il souille la parfaite exécution de ses dessins de textes mêlés d’injures et d’insultes. Il fantasme une judéité.

Son père, le peintre Arié Mandelbaum, est juif. Sa mère, l’illustratrice Pili Mandelbaum, ne l’est pas. Le fils ne peut prétendre être juif. Stéphane qui fréquente des milieux interlopes est mêlé au vol d’un tableau de Modigliani. La pègre aura sa peau. Il meurt assassiné en 1986. Il avait 25 ans.

L’œuvre réalisée dans l’urgence privilégiait le dessin. Forte, à la limite de l’insupportable, elle écorche le regard comme une exécution capitale.