Rétrospective de l'artiste belge Francis Alÿs à Lausanne

Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne en Suisse propose jusqu'au 16 janvier 2022 de déambuler en ville avec l'artiste belge contemporain Francis Alÿs. L'exposition "As Long as I'm Walking" ("Tant que je marche") présente un survol de son travail audiovisuel centré sur la pratique de la marche.

"Par ses déambulations apparemment anodines, Francis Alÿs non seulement pense la ville, mais y façonne des récits, fait circuler des rumeurs, cartographie le tissu social par des actions tantôt brèves, tantôt déclinées sur le long cours, tour à tour tirant, poussant, portant un accessoire qui tient lieu d'indice pour lire la fable déroulée par le corps en mouvement", explique Nicole Schweizer, commissaire de l'exposition.

plus d'infos sur le site du Musée

Architecte de formation, l'artiste pluridisciplinaire belge, né en 1959 à Anvers, s'est établi au Mexique en 1986. Venu participer à un projet d'aide du gouvernement belge à Mexico, victime alors d'un séisme, Francis Alÿs a pris goût à cette mégalopole. Au cours de ses nombreuses promenades, il étudie et documente la vie quotidienne dans et autour de la capitale à travers des performances.

Il développe peu à peu un travail interdisciplinaire, jouant entre l'art, la ville et son aspect social. L'architecte et ingénieur se tourne dès lors complètement vers les arts visuels, multipliant les approches: peinture, dessin, sculpture, installation, photographie et surtout vidéo. Avec toujours au coeur de ses démarches performatives: la marche en milieu urbain.

plus d'infos sur le site officiel de l'artiste

Au cours des années, l'artiste étendra ses déambulations à d'autres espaces urbains - de New York à Londres en passant par La Havane, Venise, Kaboul ou Jérusalem -, réimaginant chacun d'entre eux par ses itinéraires revisités.

Au MCBA, l'exposition "As Long as I'm Walking" est un survol de son travail vidéo de ces 30 dernières années.