Retour sur les ventes aux enchères qui ont marqué l’année 2021

Le Nez d’Alberto Giacometti est exposé lors de l’avant-première de presse de la Collection Macklowe chez Sotheby’s le 5 novembre 2021 à New York. La collection Macklowe comprend 35 lots d’une valeur estimée à 400 millions de dollars et constitue la plus i © Alexi Rosenfeld/Getty Images

L’année 2021 a été mouvementée pour le monde de l’art, et tout particulièrement pour les maisons d’enchères. Les collectionneurs n’ont toutefois pas boudé leur plaisir et ont permis à certaines œuvres d’être adjugées à des sommes impressionnantes. Tour d’horizon des ventes aux enchères les plus mémorables de ces douze derniers mois. La plupart des œuvres d’art ayant atteint des records aux enchères ont été réalisées par des artistes "blue chip", ou des valeurs sûres. C’est le cas de "Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)" de Pablo Picasso. Cette toile aux couleurs vives est la seule à avoir franchi le seuil hautement symbolique des 100 millions de dollars, en ayant été adjugée à 103,4 millions de dollars lors d’une vente organisée en mai par Christie’s à New York. L’œuvre, qui représente la maîtresse et muse de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quasiment doublé le montant de l’estimation initiale fournie par la maison de François Pinault (55 millions de dollars).

5 images "Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)" de Pablo Picasso est exposé lors d’une avant-première de la prochaine vente du soir du XXe siècle chez Christie’s, le 07 mai 2021 à New York. © Cindy Ord/Getty Images

Christie’s avait également frappé un grand coup en proposant "In This Case" de Jean-Michel Basquiat lors d’une de ses vacations new-yorkaises. Cette toile représentant un crâne sur fond rouge a été achetée 93,1 millions de dollars en mai, soit le deuxième prix le plus élevé pour le regretté peintre afro-américain. Elle n’a toutefois pas détrôné "Untitled", qui conserve le record pour un tableau de Basquiat en ayant été adjugé à 110,5 millions de dollars en 2017 chez Sotheby’s à New York.

5 images "In This Case" de Jean-Michel Basquiat est exposé lors d’une avant-première de la prochaine vente du soir du 21e siècle chez Christie’s, le 07 mai 2021 à New York. © Cindy Ord/Getty Images

Beeple aux côtés de Sandro Botticelli et Vincent Van Gogh

"Portrait d'un jeune homme" par Botticelli, vers 1480. © Tous droits réservés Sandro Botticelli et Vincent Van Gogh ont, eux aussi, réussi à se faire une place dans le palmarès des œuvres d’art les plus chères vendues aux enchères cette année. Un tableau du maître italien de la Renaissance, intitulé "Portrait of a Young Man", a été vendu 92,2 millions de dollars en janvier chez Sotheby’s New York. Il a permis d’établir un nouveau record de vente pour Botticelli, en dépassant très largement les 10,4 millions de dollars auxquels avait été adjugé "La Vierge et l’Enfant avec le jeune Saint-Jean Baptiste" en 2013.

Pas de nouveau record pour Vincent Van Gogh avec "Cabanes de bois parmi les oliviers et les cyprès". Cette toile réalisée en 1889 est passée sous le marteau pour 71,3 millions de dollars en novembre, lors d’une vente organisée par Christie’s pour disperser la prestigieuse collection d’art du défunt homme d’affaires américain Edwin Lochridge Cox.

Mais la vente aux enchères la plus inattendue de l’année a, sans nul doute, été celle de "Everydays : the First 5.000 Days" de Beeple. Il s’agit d’un assemblage de dessins et d’animations réalisés quotidiennement par l’Américain durant 5.000 jours d’affilée. Petite particularité : il était vendu sous forme de NFT, ces jetons non fongibles qui servent de certificats de propriété numérique grâce à la technologie blockchain. Cela n’a pas empêché qu’il soit adjugé à 69,3 millions de dollars lors d’une vente virtuelle organisée en mars par Christie’s. Un montant qui a propulsé Beeple au troisième rang des artistes vivants les plus chers, après Jeff Koons et David Hockney.

5 images Cette image polycopiée non datée obtenue le 10 mars 2021, avec l’aimable autorisation de Christie’s, montre un collage d’art numérique de Beeple, en vente à New York. Le collage numérique de l’artiste américain Beeple, également connu sous le nom de Mike © Tous droits réservés

Découvrez la liste des dix œuvres d’art les plus chères vendues aux enchères en 2021 ci-dessous : 1- "Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)" de Pablo Picasso (103,4 millions de dollars) 2- "In This Case" de Jean-Michel Basquiat (93,1 millions de dollars) 3- "Portrait of a Young Man" de Sandro Botticelli (92,2 millions de dollars) 4- "No. 7" de Mark Rothko (82,5 millions de dollars) 5 – "Le Nez" d’Alberto Giacometti (78,4 millions de dollars) 6 – "Cabanes de bois parmi les oliviers et les cyprès" de Vincent Van Gogh (71,3 millions de dollars) 7 – "Le Bassin aux nymphéas" de Claude Monet (70,4 millions de dollars) 8 – "Everydays : the First 5.000 Days" de Beeple (69,3 millions de dollars) 9 – "Number 17, 1951" de Jackson Pollock (61,1 millions de dollars) 10 – "Untitled" de Cy Twombly (58,9 millions de dollars)