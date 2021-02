Qui est Xavier Mary, le plasticien qui fait polémique à Woluwe-Saint-Lambert ?

Xavier Mary est un jeune artiste belge (Liège, 1982) présent sur la scène internationale qui utile des matériaux industriels qu'il recycle, transforme pour créer des sculptures et des installations monumentales qui évoquent notre époque industrielle finissante. Des oeuvres brutales et fascinantes. Et derrière la lecture sensitive, il y a toujours une histoire plus complexe. La tour de pneus, Sun Tower V, évoque les tours en briques des temples kmers. Des objets mégalomaniaques, comme l'explique Xavier Mary, "souvent construits par des rois et qui étaient là pour asseoir la puissance d’une civilisation qui finalement courait à sa perte. L’empire Kmer s’est effondré à cause d’un manque d’eau."

Une polémique pleine de sens

Plusieurs articles de presse ont évoqué le désarroi des passants face à cet objet installé dans un des points névralgiques de Woluwe-Saint-Lambert. Un remous dont se réjouit l'artiste : "Dans la polémique on voyait des gens qui disaient "c’est une décharge d’immondices "… et ça pose cette question-là. Tout mon travail tourne autour d’une époque industrielle autour de laquelle il y a maintenant une polémique générale très forte. C’est le dernier volet d’une évolution humaine qui s’est faite sans véritable réflexion sur les finalités possibles, on se rend compte maintenant que l’époque industrielle nous mène à notre perte. Ces pneus de taille géante nous ramènent très fortement à ça. Ce sont des objets en caoutchouc, très difficiles à recycler et liés à l’univers automobile qui est central dans mon travail. En tant qu’emblème d’une époque industrielle pour le meilleur et pour le pire."