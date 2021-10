Pour sa 67e édition, la Brafa mettra à l’honneur le plasticien belge Arne Quinze

Ce peintre et sculpteur contemporain a débuté sa carrière dans les années 1980 en tant que graffeur et a continué à faire des villes des musées à ciel ouvert avec ses créations et installations monumentales. Son travail se fonde sur des questionnements relatifs aux thèmes de l’interaction sociale, l’urbanisation, la diversité et la nature.

L'artiste belge Arne Quinze photographié lors de la présentation de son projet Cityscape, le vendredi 14 septembre 2007. Cityscape est une gigantesque sculpture de bois qui s'est tenue pendant un an sur l'Avenue de la Toison d' Or. © BELGA/VIDAL

"Pour moi, une question revient : Comment est-ce possible que nous nous soyons aussi éloignés de la nature dans la manière dont nous avons construit nos villes ?"

Ses installations publiques ont pris place dans des centres-villes en Belgique (Cityscape, The Sequence, Rock Strangers, The Passenger), et dans le monde entier, notamment en Allemagne (The Traveller), en France (Camille, Rock Strangers, Le Beau Rêveur), au Liban (The Visitor), en Chine (Red Beacon), au Brésil (Matarazzo) et aux États-Unis (Timegate, Whispers, Scarlet).

Ses créations monumentales aux formes organiques de couleurs vives mettent en exergue l’opposition entre la diversité de la nature et l’aspect morne des villes, tout en tenant compte de la démographie et de l’équilibre à préserver.