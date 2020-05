Pour Maurizio Cattelan, Iggy Pop et David Byrne lisent des petites histoires en ligne

Dans les prochains épisodes, Rashid Johnson récitera un extrait de "Preface to a Twenty Volume Suicide Note" d’Amiri Baraka, tandis que David Byrne lira un passage du livre "Les Trois Christs" ("The Three Christs of Ypsilanti") du psychologue Milton Rokeach.

Cattelan déclare au New York Times au sujet de son projet : "Il vaut parfois mieux être davantage dans l’écoute que dans la démonstration".

Les petites histoires pour aller dormir, "Bedtime stories", sont accessibles également sur la page Instagram du New Museum.