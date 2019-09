Pieter Bruegel l'Ancien était aussi un dessinateur virtuose

Découvrez « The World of Bruegel in Black and White » - 30/09/2019 Tout le monde connaît Bruegel en tant que peintre de renommée internationale, mais saviez-vous qu’à son époque, Bruegel était surtout connu grâce à ses estampes ? Découvrez, en une exposition, toutes les estampes de Pieter Bruegel l’Ancien à KBR. 15 octobre 2019 – 16 février 2020 Info & tickets sur www.kbr.be