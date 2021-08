Pas plus de 15.000 visiteurs par jour pour les "Statues en Marche"

La troisième édition de "Statues en Marche" se tiendra les 28 et 29 août prochains à Marche-en-Famenne moyennant certaines mesures sanitaires. Seul un nombre limité de visiteurs pourra accéder au site via un système de réservation, a indiqué jeudi le Collège communal de Marche.

Avec plus de 50.000 visiteurs annuels en 2018 et 2019, le festival de statues vivantes "Statues en Marche" s'est imposé comme l'un des événements les plus fréquentés de la programmation estivale en province de Luxembourg. Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la troisième édition se tiendra ces 28 et 29 août moyennant certaines restrictions.