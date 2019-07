Olafur Eliasson sera de retour à la Tate Modern cet été

L'exposition "Olafur Eliasson: In Real Life" s'ouvrira le 11 juillet à Londres. De ses célèbres installations aux œuvres et sculptures récentes, l'exposition dirigée par Mark Godfrey et Emma Lewis réunira 30 oeuvres des trois dernières décennies de la carrière de l'artiste scandinave.

Chacune des galeries de la Tate Modern se penchera sur une thématique explorée par l'artiste islando-danois.

Cela inclut les travaux consacrés à l'espace, au mouvement et aux phénomènes naturels, comme l'installation immersive de 1994 "Moss wall", réalisée à partir de lichen islandais.

Les visiteurs découvriront aussi les expérimentations portant sur les effets de la lumière et de la couleur sur la perception, notamment la sculpture "Stardust particle" (2014).

Les travaux d'Eliasson consacrés aux problématiques sociales et environnementales prendront place au coeur de l'exposition, notamment le projet "Little Sun" lancé dans le même musée en 2012.

L'installation géante de 2010 ""Din blinde passager (Votre aveugle passager)", constituée d'un corridor de brume de 90 mètres, évoque la relativité des sens.

"Olafur Eliasson: In Real Life" ne se limitera pas aux murs de la Tate Modern. L'extérieur du musée accueillera des installations telles que "Room for one colour" (1997).

Pendant toute la durée de l'exposition, l'artiste collaborera avec Tate Eats. Un menu spécial sera proposé au Terrace Bar. Il s'inspirera des repas végétariens composés de produits issus de l'agriculture biologique et éthique que prennent l'artiste et son équipe à Berlin.

Ce n'est pas la première fois que le Scandinave est exposé dans ce musée. Son important "Weather Project" avait attiré les foules au Turbine Hall en 2003. L'exposition de la galerie britannique est l'une de celle qui a connu le plus grand succès.

"Olafur Eliasson: In Real Life", une exposition à découvrir à la Tate Modern du 11 juillet au 5 janvier 2020. La présentation s'accompagnera d'une série d'événements publics, notamment de conférences Skype entre les visiteurs et le studio de l'artiste.

L'exposition ira ensuite au Guggenheim Museum de Bilbao (Espagne), du 14 au 21 juin 2020.

Information et réservations sur le site officiel de la Tate Modern.