"No More Erasers" : visibles les invisibles

Du 3 au 5 août, les invisibilisés s’exposent, se montrent et se dévoilent à La Raffinerie à Bruxelles.

Dans l’histoire de l’humanité, il y a toujours eu des groupes de personnes dominantes qui ont cherché à effacer l’existence, ignorer ou marginaliser des communautés ou des individus pour ne pas les entendre. Cette pratique était/est bien plus facile que de se confronter à sa propre inhumanité, l’ouverture d’esprit étant l’apanage des personnes intelligentes et réfléchie. De tout temps, des individus ont été opprimés “à cause” de leur genre, leur appartenance religieuse, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur classe sociale… Si aujourd’hui les minorités ont voix au chapitre dans certains pays, il ne faut pas oublier de parler et éviter à tout prix l’invisibilisation.

“No More Eraser” est un évènement qui embrasse cet état d’esprit libre, qui encourage à la déconstruction, à la découverte et au dialogue. Organisé par Sven Dehens et Roxanne Maillet, ce petit festival dévoilera plusieurs initiatives comme celle de Ground, un magazine qui donne la part belle à l’hybride, entre la chorégraphie, la performance, l’édition, à travers des perspectives féministes et des questionnements structurels. La publication est proposée par Marlie Mul en collaboration avec Harry Burke. Un workshop sera également proposé par Roxanne Maillet et Auriane Preud’homme qui évoqueront l’art de la performance, les happenings, talks et autres lectures. Le workshop est accessible sur inscription (par mail). Chloe Chignell et Maia Means seront là pour présenter la nouvelle édition This Container zine à propos de la chorégraphie, l’écriture et le féminisme. Lea Beaubois proposera un lunch-perfomance nommé “Les Ortolans de la Colère” ainsi que sa thèse “Harnachement”. D’autres artistes seront présents et une bibliothèque sera accessible tout le long de ces trois jours.