Niki de Saint Phalle, l'artiste féministe qui n'appartient à aucun mouvement

Une rétrospective de Niki de Saint-Phalle est à l’affiche du BAM, le Musée des Beaux-Arts de Mons, jusqu’au 13 janvier.

L’approche est chronologique. L’artiste commence à peindre après une dépression nerveuse déclarée en 1953 et soignée à coups d’électrochocs dans un hôpital psychiatrique. Les premiers tableaux naïfs de la fin des années 50 empruntent au style des créations de l’art brut et des tableaux matiéristes de Jean Dubuffet. Des assemblages inquiétants intègrent ensuite des objets réels notamment une arme à feu et une lame de rasoir. Les tirs des années 60 occupent un bel espace du musée. Ils étaient produits lors de performances de Niki de Saint Phalle qui tirait à la carabine sur des toiles recouvertes de poches de plâtre. Ces poches contenaient des couleurs, des nourritures et des matières diverses : œufs, tomates, capsules de shampoing, flacons d’encre ... En tirant, elle faisait "saigner" la toile.

Parmi les oeuvres les plus emblématiques, les Nanas noires rappellent les causes sociales et politiques défendues par une artiste féministe qui n’appartenait à aucun mouvement et les Nanas colorées et dynamiques, charnues et sensuelles telles des déesses de la fertilité ou des Vénus callipyges apportent de la joie à une œuvre parfois sombre et violente.