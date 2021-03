Niki de Saint Phalle a enfin droit à sa rétrospective à New-York

Niki De Saint-Phalle - © Keystone - Getty Images

Autre source de malentendu, Marie-Agnès de Saint Phalle est surtout restée dans les mémoires pour ses "nanas", sculptures de femmes aux formes généreuses, et leur dimension ludique. Si ces sculptures font aujourd’hui consensus, son œuvre, radicale, politique, diversifiée, fut souvent mal reçue par une partie du public.

"Certains aiment, d’autres détestent, ou sont morts de peur. Tout le monde réagit", disait l’en-tête d’un article du magazine New York consacré à Paradis fantastique, la première installation majeure de l’artiste, en 1967, passée par Montréal, Buffalo, puis Central Park.

Si l’exposition Niki de Saint Phalle : Structures for Life évoque toutes les étapes de sa carrière, elle se penche plus particulièrement sur l’artiste comme bâtisseuse, dont les sculptures de plus en plus imposantes finirent par devenir des édifices.