Mons consacrera des expositions à Roy Lichtenstein et Yann Arthus-Bertrand en 2020

Expo "La Terre vue du ciel" | Yann Arthus-Bertrand « Être Photographe » - 11/12/2019 « Être Photographe » Un film d'Emilio Pacull - 47mn Après avoir découvert comme simple promeneur le travail de Yann Arthus-Bertrand, Emilio Pacull a passé de nombreuses heures avec le photographe et nous offre un film « aussi proche de la vérité de Yann, que ses photos le sont de la terre ». Un film articulé autour de 5 grands thèmes qui jalonnent sa vie de photographe, depuis sa découverte de la photographie presque par hasard dans une réserve au Kenya au début de sa carrière, jusqu'à ses reportages pour le magazine « L'Express » sur les français et leurs modes de vie, en passant évidemment par le succès planétaire de « La terre vue du ciel ». Des images d'archives couvrant une période de plus de vingt ans qui permettent de voir Yann Arthus-Bertrand dans toutes sortes de situations liées à son travail et de comprendre la passion qui l'anime. À l'interrogation « comment devient-on photographe ? », que répondre ? C'est pourtant la question que Yann Arthus-Bertrand s'est vu poser de multiples fois, après le succès de La Terre vue du ciel. Être photographe suggère indépendance, aventure, risque, notoriété. De succès en échecs, du plus connu au méconnu, le parcours de Yann Arthus-Bertrand est éclectique. Mais ses projets ont toujours été menés avec une telle détermination, que, parti de rien, Yann Arthus-Bertrand est parvenu au faîte d'une carrière de photographe. L'Afrique d'abord, où il découvre la photographie animalière, qui restera toujours une passion. Cette passion sera toutefois suffisamment éclairée pour laisser la place à des sujets aussi divers que la couverture d'événements sportifs ou l'exploration sociologique des Français. Toutefois ce qui reste son plus grand succès auprès du public, ce sont ses photographies aériennes, des premières images sur Paris jusqu'à La Terre vue du ciel. L'ouvrage retrace l'itinéraire d'un photographe qui a su obtenir l'estime et la reconnaissance des spécialistes comme des amateurs. Au travers d'une longue introduction illustrée, on parcourt de façon chronologique la carrière de Yann Arthus-Bertrand pour mieux comprendre sa manière d'appréhender son métier de photographe, avant de s'arrêter plus spécifiquement sur ce qui caractérise son œuvre photographique (photographie animalière, photographie de studio et photographie aérienne).