Michel Mouffe, Thinking the veil

L’excellent peintre Michel Mouffe expose aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles jusqu’au 19 août. L’exposition a pour titre Thinking the veil - Penser le voile. A première vue, Michel Mouffe est un artiste minimaliste qui donne dans le monochrome. Or, son travail est tout autre. En regardant attentivement le tableau et en laissant agir la peinture, le tableau révèle une vibration dans les couleurs et la lumière qui émane de la toile transforme votre regard. Une magie opère par la subtilité des couleurs et de la lumière. Face au tableau, l’œil perçoit des touches de deux couleurs différentes qui se juxtaposent sur la toile. Vu de biais, quand le regard glisse sur la surface, il n’y a plus qu’une seule couleur qui apparaît et ceci est bien plus qu’un simple jeu optique. La toile se gonfle parfois. Une armature à l’arrière du châssis exerçant une poussée déforme la surface. La toile semble en gestation.