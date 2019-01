Michaël Matthys, Le long fleuve tranquille

Michael Matthys est né à Charleroi en 1972. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, il vit et crée dans la région de Charleroi.

Peintre, graveur et auteur de bande dessinée, il enseigne sa pratique à l’Institut Saint-Luc à Liège. Michaël Matthys est un artiste majeur dont le talent est à la hauteur de ses obsessions. Les images fortes voire insoutenables hantent son univers. Son travail le relie à la grande histoire de l’art par les thèmes abordés - la vie, la mort, le temps, la mémoire - et par les références que son œuvre établit avec les maîtres de la peinture du passé - Goya, Rembrandt, Delacroix, Ensor .

Le long fleuve tranquille est un doux euphémisme choisi pour titre de son exposition au Botanique. L’expression fait un pied de nez rouge à la vie qui court et file inexorablement vers son terme. Les toiles rassemblées aux cimaises représentent des groupes de personnes âgées vivant en maison de retraite et jouant aux cartes. Leur faciès est blanc comme enfariné et un nez rouge de clown est plaqué sur leur visage. Michaël Matthys peint avec la terre du pays noir et le sang des abattoirs de sa ville. La vie irrigue ses images qui sont des présences de chair et d’os.