Marina Abramović lance un jeu de cartes éducatif pour se lancer dans l’art performatif

Ce jeu a été conçu par Marina Abramović avec l’aide de l’écrivaine et éditrice Katya Tylevich. Il est composé de trente cartes illustrées qui livrent les secrets de la papesse de la performance pour "atteindre une conscience supérieure et affronter les défis de la vie", comme le promet l’éditeur du jeu Laurence King. Des exercices permettront aux amateurs d’art de développer des compétences comme l’endurance, la concentration, la perception, la maîtrise de soi et la volonté.

En cinquante ans de carrière, Marina Abramović a repoussé à maintes reprises les limites de l’art performatif. L’artiste d’origine serbe veut désormais aider les amateurs d’art à s’essayer à la performance à travers le jeu de cartes éducatif, "The Marina Abramovic Method".

"En utilisant les exercices que Marina Abramović a développés pour elle-même pour se préparer à ses légendaires performances, la Méthode vous aidera à vous concentrer, à vous reconnecter au présent et à localiser votre potentiel créatif le plus élevé", promet le jeu "The Marina Abramović Method".

Mais pour la célèbre artiste, ce jeu va encore plus loin. "La fonction de l’artiste est celle du serviteur et je souhaite maintenant vous transmettre mon savoir. Au fil de mes années de voyage, d’apprentissage, d’enseignement et de création de mon art, j’ai trouvé différentes façons de réaliser le fragile passage d’une réalité à une autre", déclare-t-elle dans le livret accompagnant le jeu de cartes, qu’Artnet News a pu consulter.