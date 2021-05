Mais qui est Drue Kataoka ? Elle explose sur Clubhouse et expose dans l'espace

Portrait de Drue Kataoka • #WomenInCulture - 29/04/2021 Regardez le portrait de Drue Kataoka. Drue Kataoka (www.Drue.Net) est une artiste et technologue basée de la Silicon Valley - PDG et fondatrice de Drue Kataoka Art Studios. Reconnue pour ses labyrinthes visuels interactifs et réfléchissants qui déforment l’espace-temps, elle a été nommée Jeune leader mondial du Forum économique mondial et a exposé à la Station spatiale internationale. #WomenInCulture est un mouvement mondial lancé par Culture For Causes Network dans le cadre de #MuseumWeek Musique: Les lumières de Sapfeiros https://soundcloud.com/sappheirosmusic Creative Commons - Attribution 3.0 Unported - CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Musique promue par la bibliothèque audio https://youtu.be/-lbbHQbZNKg#WomenInCulture - un mouvement mondial créé par le réseau "Culture For Causes" dans le cadre de #MuseumWeek