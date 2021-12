Londres : Les chats du peintre Louis Wain sont mis à l’honneur au musée Bethlem

Beaucoup d’artistes comme Henri Matisse et Georgia O’Keeffe avaient une certaine fascination pour les chats. Mais ce n’est rien comparé à Louis Wain. Le Bethlem Museum of Mind de Londres se penche sur son amour des félins à travers une grande exposition. L’occasion de découvrir les dessins d’un des peintres anglais les plus excentriques.

"Animal Therapy : The Cats of Louis Wain" permet aux visiteurs du Bethlem Museum of Mind de se familiariser avec la vie et l’œuvre du peintre britannique. Déclaré fou en juin 1924, Louis Wain a passé une grande partie de sa vie à l’hôpital royal Bethlem, situé non loin du musée. Plus d’informations sur l’exposition : "Animal Therapy : The Cats of Louis Wain"

3 images Louis Wain à sa table à dessin, années 1890. Trouvé dans la collection des Archives royales de Bethlem. Artiste : Anonyme. © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Selon Colin Gale, le directeur du musée, "Animal Therapy" regroupe une sélection d’œuvres de Louis Wain qui n’avaient jamais été exposées ensemble auparavant. "Les visiteurs seront récompensés par un spectacle fascinant, vivant et stimulant. Les images de Wain l’ont rendu célèbre de son vivant, et nous espérons jouer notre rôle en lui redonnant de la visibilité", a-t-il déclaré au Guardian.

La gouache moderne 'Arry et 'Arriet' de Louis Wain, le 1 janvier 1900. © Tous droits réservés Il y a réalisé plusieurs dessins de chats exposés dans "Animal Therapy". Certains mettent en scène des animaux à fourrure en pleine célébration de Noël comme "Cats' Christmas" ou encore en train de faire leur toilette comme dans "Phrenology". "Apparaissant en très grand nombre dans des gravures, des livres, des magazines, des cartes postales et des annuaires, les chats de Louis Wain s’adonnent à toutes les formes d’activité humaine, qu’il s’agisse de jouer au cricket, de creuser des routes, de faire de la bicyclette, de parader dans les dernières tenues à la mode à Ascot ou de faire des discours pompeux après un dîner au club", explique le Bethlem Museum of Mind.