Lionel Vinche expose son Bestiaire d'animaux aux longues oreilles

Lionel Vinche est un ymagier prolifique qui expose à l’Espace B à Glabais. Il présente une extraordinaire collection de dessins réalisés entre 1965 et 2018 sur tous les supports possibles et imaginables, cartons, toiles, imprimés ou calendriers.

L’imagerie fabuleuse de l’artiste est peuplée d’animaux aux grandes oreilles. Les lapins et les éléphants voisinent avec les poissons et les sirènes. Lionel Vinche qui a été marin a navigué dans la réalité tout en surfant sur la vague de son dessin qui seul maître à bord lui souffle les images. La main guidée par l’apparition d’un trait a une propension à créer des figures de nanas aux jolis petits seins ronds et de bonhommes en costume noir habitués à voir un lapin surgir d’un haut-de-forme. Les messieurs croisent des ânes et des oiseaux. Les nanas caressent les rêves du peintre. Un coq sur l’église du village assiste à la création d’un monde absurde ou inquiétant.

L’art modeste de Lionel Vinche a accouché d’une œuvre profonde et singulière, malgré la naïveté apparente des images.