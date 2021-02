L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) a mis en ligne vendredi les quatre dernières œuvres du peintre Jan Van Eyck. Les 20 tableaux qui sont attribués à l’artiste sont ainsi visibles en haute résolution sur le site Closer to Van Eyck.

Les quatre dernières œuvres de Jan Van Eyck disponibles en ligne et en haute résolution - © closertovaneyck.kikirpa.be

L’oeuvre complète de Jan Van Eyck comprenant 20 tableaux se trouve donc désormais accessible en haute résolution sur le site closertovaneyck.kikirpa.be dont une partie est également consacrée à la restauration du retable de l’Agneau Mystique.

Sont désormais également accessibles aux internautes le Portrait d’un homme (Léal Souvenir) conservé à la National Gallery de Londres, le Saint Jérôme de l’Institute of Arts de Detroit, le Saint François du Museum of Art de Philadelphie ainsi que la Vierge à l’Enfant à la fontaine (New York, collection privée).