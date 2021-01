Les origamis de Charles Kaisin s’exportent à Paris

Le Mug - Le designer Charles Kaisin pour ses origamis qui illuminent actuellement les Galeries... Le programme du Mug de ce lundi 30 novembre Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout 09h10 - Le Mug d'ouverture : Le Designer Charles Kaisin pour ses origamis qui illuminent actuellement les Galeries Royales Saint-Hubert. Depuis quelques jours, les galeries royales Saint-Hubert sont habillées par les origamis du designer belge Charles Kaisin. Une structure artistique impressionnante qui appelle à l'évasion et à la rêverie. Un message dans le but de mettre du baume au cœurs en ces temps confinés. Ce n'est pas la première fois que l'artiste belge propose une installation d'origamis dans un lieu public. En 2016, ses petits papiers pliés avaient investi le hall d'entrée du théâtre de Liège pendant un an. Avant de s'emparer des Galeries Royales Saint-Hubert, les origamis avaient pris place au Centre Kanal Pompidou, avant de rejoindre la Cathédrale des Saints Michel et Gudule. 09h30 - Chroniqueur 1 : Fanny RUWET pour sa séquence « Développement personnel avec Fanny » 09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'appel à projets « Rayonnement Wallonie ICC » de St'art. Le 22 octobre dernier, le Gouvernement de Wallonie mobilisait 3 millions d'euros afin de soutenir les industries culturelles et créatives à travers un appel à projets axé sur le rayonnement de la Wallonie. Aujourd'hui, St'art lance officiellement l'appel à projets. Acteurs des entreprises créatives et culturelles, des artistes aux universités en passant par les entreprises commerciales, les asbl, les fédérations, etc... tous sont concernés. Des bourses pour tous : A chaque appel ses candidats. A chaque appel ses lauréats. Chaque bourse qui sera octroyée par le jury permettra de soutenir considérablement ces secteurs, particulièrement impactés par la crise de la covid-19, alors qu'ils sont des acteurs primordiaux de l'économie et du rayonnement de la région. Avec Nejma Ben Brahim, chargée de presse et de relations publiques chez St'Art. 09h50 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à Table »