Les mémoires d'Ai Weiwei mélangent démarche artistique et engagement politique

Des mémoires très attendus par les amateurs d’art. Ai Weiwei publiera son autobiographie, "1000 Years of Joys and Sorrows", en novembre. Dans cet ouvrage, la star chinoise de l’art contemporain revient sur les expériences les plus marquantes de sa vie et de celle de son père, le poète Ai Qing.

Publication Instragram de Ai Weiwei. L'artiste se confie sur sa vie dans le contexte de la sortie de ses mémoires "1000 Years of Joys and Sorrows"

"Pendant ces longues semaines, j’ai souvent pensé à mon père, un poète qui avait été exilé pendant la campagne anti-droite de Mao Zedong. J’ai réalisé combien ma compréhension de lui était incomplète et combien je regrettais le fossé infranchissable qui nous séparait. Je ne voulais pas que mon fils ait le même regret", explique Ai Weiwei dans une vidéo sur Instagram. "J’ai résolu que si j’étais libéré, j’écrirais ce que je savais de mon père et que je dirais honnêtement à mon fils qui je suis, à quoi ressemble la vie, pourquoi la liberté est si précieuse et pourquoi l’autocratie craint l’art".

Ai Weiwei tente d’exorciser ses démons dans "1000 Years of Joys and Sorrows". Comme c’est souvent le cas dans sa pratique artistique, tout part de sa détention dans une prison chinoise pendant quatre-vingt-un jours en 2011.

Selon l’éditeur Penguin Random House, "1000 Years of Joys and Sorrows" retrace l’histoire de la Chine au cours du dernier siècle tout en abordant la démarche artistique et l’engagement politique d’Ai Weiwei . Le sulfureux artiste chinois revient notamment sur l’histoire de son père, Ai Qing, considéré comme le fondateur de la poésie moderne chinoise. Celui-ci avait été ostracisé comme "élément droitier" par Mao Zedong dans les années 1950, puis déporté, avec sa famille, dans le désert du Turkestan chinois pendant plus d’une décennie. Ai Weiwei lui avait déjà rendu un hommage poignant dans l‘exposition " Fan-Tan ", qui s’est tenue au Mucem à Marseille en 2018.

Lier trois générations d’artistes

Dans ses mémoires, "Weiwei décrit son enfance en exil et sa décision difficile de quitter sa famille pour étudier l’art en Amérique, où il s’est lié d’amitié avec Allen Ginsberg et a été inspiré par Marcel Duchamp et Andy Warhol. Avec franchise et esprit, il décrit son retour en Chine et son ascension d’inconnu artistique à superstar du monde de l’art et à militant international des droits de l’homme – et comment son travail a été façonné par la vie sous un régime totalitaire", ajoute Penguin Random House.

Il faudra attendre le 2 novembre prochain pour lire "1000 Years of Joys and Sorrows", qui a été traduit dans treize langues. Les amateurs d’art et de poésie pourront également se plonger à nouveau dans une nouvelle édition de "Selected Poems" d’Ai Qing, qui sera publiée en anglais le même jour de la sortie des mémoires d’Ai Weiwei. Le fils du plasticien chinois, Ai Lao, a réalisé la couverture du recueil de poésie pour lier encore plus ces trois générations d’artistes.