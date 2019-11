Léonard de Vinci : un homme aux multiples facettes

Léonard de Vinci, l'homme universel - Le temps d'une histoire - 25/10/2019 Comment un seul et même homme a-t-il pu à la fois peindre La Joconde, concevoir le roulement à billes et donner la première description clinique de l'artério-sclérose...? Dans notre film, notre enquêteur biographe Serge Bramly répondra à ces questions et bien d'autres encore, en recueillant des indices grâce à ses recherches sur le terrain et ses rencontres avec les plus grands spécialistes de Léonard. En voyageant dans l'espace temps grâce à un musée imaginaire, il retracera le parcours de cet homme surdoué de la Renaissance, et tentera de nous donner à voir le génie implacable de Léonard.