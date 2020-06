Le spectacle son et lumière autour de Van Eyck sera accessible dès le 26 juin

Le spectacle son et lumière "Lights on Van Eyck" sera projeté pour la première fois vendredi 26 juin. L’événement qui aura lieu dans l'église Saint-Nicolas de Gand a été présenté en mars, mais il a dû être interrompu quelques heures plus tard en raison des mesures instaurées dans le cadre de la crise du coronavirus. Dans quelques semaines, le spectacle sera accessible, avec de nouvelles heures d'ouverture et une limitation du nombre de visiteurs.

plus d'infos sur le site officiel

L'église sera régulièrement aérée et les visiteurs ne pourront pas se déplacer ou s'asseoir pendant le spectacle, ils devront rester debout. Quelques places seront réservées aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Il y aura 50 spectateurs admis au lieu de 150.

L'année Van Eyck, qui avait démarré au début de l'année 2020, sera prolongée. Le spectacle sera également prolongé jusqu'en juin 2021.

lire aussi : Gand prolonge l'année Van Eyck jusqu'en 2021