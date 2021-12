Le saviez-vous ? Georgia O’Keeffe était aussi photographe

Les amateurs d’art savent pertinemment quelle immense peintre Georgia O’Keeffe fut. Mais peu d’entre eux connaissent son travail photographique. Le Museum of Fine Arts de Houston dédie une exposition à cet aspect souvent méconnu de sa pratique artistique. Depuis son plus jeune âge, Georgia O’Keeffe s’est toujours vue comme une artiste. "J’avais dans la tête, enfin, je ne devais pas avoir 12 ans… que j’allais être peintre", aurait-elle un jour déclaré. De rétrospectives au Metropolitan Museum of Art et plus récemment au Centre Pompidou ont permis de familiariser le grand public avec les peintures abstraites et colorées de l’Américaine.

3 images 1960 – La peintre américaine Georgia O’Keeffe se tient à l’extérieur de son atelier d’art. Elle tient sa série de tableaux en couleur, dont le centre est jaune et les bords rouges. Elle s’accroche aux bords de sa peinture en regardant de côté. © 2017 Tony Vaccaro

Le Museum of Fine Art (MFA) de Houston a, lui, décidé de se pencher sur sa pratique photographique. C’est la première fois qu’un musée dédie toute une exposition à l’œuvre photographique de cette pionnière de la modernité. Une centaine de clichés composent "Georgia O’Keefe, Photographer", la plupart en noir et blanc et tous issus d’archives récemment redécouvertes. Des toiles et des dessins les complètent pour donner aux visiteurs du MFA un aperçu de l’étendue de la carrière de l’artiste américaine.

Si Georgia O’Keefe s’est familiarisée avec la photographie durant les premières décennies de sa vie, elle s’est saisie de ce médium suite à son mariage avec le photographe, galeriste et promoteur de l’art moderne européen Alfred Stieglitz. Il la photographie sans relâche, le plus souvent nue, tandis qu’elle l’aide à imprimer ses tirages et même à concevoir ses expositions.

3 images (Légende originale) Georgia O’Keeffe (1887-1986), peintre américaine, photographiée avec son mari, Alfred Stieglitz. Photo non datée. © Tous droits réservés