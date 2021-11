Le "Salvator Mundi" est une copie, et cette fois c’est le Prado qui le dit

La question reste en suspens depuis un moment. Le "Salvator Mundi", toile la plus chère jamais vendue, est-elle de la main de Léonard de Vinci ou non ? Aujourd’hui, c’est le musée madrilène du Prado qui vient se mêler à la polémique avec une réponse claire : c’est non.

L'œuvre a été vendue en 2017 au prince saoudien Mohammed Ben Salmane, pour la coquette somme de 450 millions de dollars, soit la plus élevée jamais déboursée pour un tableau.

Oui mais voilà, d'abord présentée comme de la main de l’artiste, il se pourrait bien que l’œuvre n’ait en réalité pas ou peu été touchée par de Vinci et viendrait plutôt de son atelier. Mauvaise affaire pour "MBS", qui aurait déboursé une somme astronomique pour "si peu". Quelques expertises, contre-expertises, et documentaires plus tard, l’affaire tourne même à la crise diplomatique entre la France et l’Arabie saoudite, lorsque le Louvre refuse d’exposer la toile pour sa grande rétrospective de Vinci en 2019. Il faut dire que présenter une œuvre à l’origine incertaine en égale de la Joconde ferait mauvais genre.