Le prix Turner 2020 remplacé par des bourses pour aider les artistes

Le prestigieux prix Turner, récompense britannique d'art contemporain, sera remplacé cette année par des bourses destinées à soutenir dix artistes en cette période de pandémie, a annoncé mardi la Tate Britain.

Les lauréats de ces "Bourses Turner" seront sélectionnés en juin. Ils recevront chacun 10.000 livres (11.200 euros).

Habituellement, le prix Turner est décerné à l'issue d'une exposition des œuvres des finalistes à l'automne et le vainqueur remporte 25.000 livres, les autres touchant chacun 5.000 livres.

Le dernier prix Turner avait récompensé 4 artistes ex aequo sous la forme d'un collectif, Oscar Murillo, Helen Cammock, Lawrence Abu Hamdan et Tai Shani.

"Les fermetures des galeries et les mesures de distanciation sociale sont d'une importance vitale, mais elles perturbent aussi de manière considérable la vie et les moyens de subsistance des artistes", a expliqué Alex Farquharson, président du jury du prix Turner et directeur de la Tate Britain, musée d'art situé à Londres.

"Organiser une exposition du prix Turner est impossible dans les circonstances actuelles, alors nous avons décidé d'aider encore plus d'artistes dans cette période incroyablement difficile", a-t-il ajouté.

Le prix Turner, qui compte parmi ses vainqueurs Steve McQueen, Anish Kapoor et Grayson Perry, sera de nouveau décerné à un artiste en 2021.