Le Prix Jeunes artistes récompense les peintres et les dessinateurs

Le prix "Jeunes artistes" du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompense chaque année un(e) jeune artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine des arts plastiques. Cette année, c'est aux dessinateurs et aux peintres que le prix s'adresse.

Le prix est réservé aux jeunes artistes de moins de 40 ans ayant lien avec la Communauté Française de Belgique / Fédération Wallonie-Bruxelles. La somme de 6000 € sera octroyée au lauréat.

Le jury en charge du prix rassemble des membres de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, des députés du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des jurés issus du monde des arts plastiques, que cela soit en leur qualité d’enseignant, de journaliste ou de critique d’art : Isabelle Emmery, Michäel Dans, Baudouin Oosterlynck, Marcel Berlanger, Christos Doulkeridis, Aïda Kazarian, Marie Papazoglou, Dorothée Duvivier, Lyseline Louvigny, Anne Lambelin et Isabelle Stommen

Pour les talents qui souhaiterait tenter leur chance, il est nécessaire de soumettre un dossier papier représentant leur personnalité et leur démarche artistique dans le domaine de la peinture et du dessin. Le règlement du prix est disponible à cette adresse.

La date ultime pour la remise des candidatures est le 3 mai à 12 h.