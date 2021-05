Le peintre britannique David Hockney à l'honneur cet automne à Bozar

David Hockney, Mr. and Mrs. Clark and Percy (1970 – 1971) Acrylic on canvas, 84 x 120 - © David Hockney Collection Tate, U.K.

"David Hockney : Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017" est la première exposition proposée par Bozar. Elle réunira de célèbres tableaux de la collection des musées Tate, au Royaume-Uni, pour emmener le public à la découverte du travail de l’artiste au cours des 60 dernières années. L’exposition réunit une imposante série de plus de 80 peintures.

Cette sélection couvre l’ensemble de la carrière d’Hockney, avec une série d’œuvres emblématiques du siècle dernier, comme les doubles portraits monumentaux My Parents et Mr and Mrs Clark and Percy. L’impressionnant Bigger Trees Near Warter (2007) est son œuvre la plus gigantesque (plus de 12 mètres de long). Elle plonge le visiteur dans une journée déprimante du Yorkshire, région d’où l’artiste est originaire.

Pop art, paysages, portraits du "swinging London" des années 1960, Hockney est aussi célèbre pour ses peintures de piscines, instantanés du style de vie californien des années 70.