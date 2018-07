Le fameux "Codex" de Panamarenko exposé à la Galerie Samuel Vanhoegaerden à Knokke

Le fameux "Codex" de l'artiste anversois Panamarenko, considéré comme l'une des figures marquantes de l'avant-garde européenne de la seconde moitié du XXe siècle, sera exposé - pour la première fois depuis longtemps - du 4 août au 23 septembre à la "Samuel Vanhoegaerden Gallery" de Knokke. Plusieurs autres oeuvres emblématiques de ce créateur, inventeur et philosophe qui se réfèrent à "l'univers spatial et aérien" seront également présentées au public.

Le "Codex", conservé dans une collection privée, se présente sous la forme d'un livre aux multiples chapitres et comprend 134 dessins et manuscrits qui évoquent des objets qui seront réalisés ultérieurement

L'exposition réunit aussi quelques oeuvres typiques de Panamarenko comme son "Umbilly", conçu comme une aile d'insecte, la maquette (1m de long) du "Ravens Variable Matrix" (corbeau), l'une des plus imposantes maquettes (220 cm) de son zeppelin "The Aeromodeller" ou encore la maquette originale de son cigare volant, le "Flying Tiger", sans oublier des références au "Bing", la soucoupe volante et à "l'Île volante".

Panamarenko, né Henri Van Herwegen, âgé aujourd'hui de 78 ans, a mis un terme à sa carrière d'artiste actif en 2005 à l'issue de la vaste et glorieuse rétrospective qui lui avait été consacrée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.

L'exposition à Knokke sera accessible au public tous les jours, hormis le mardi, de 11h00 à 18h00, et, après le 20 août, au cours des week-ends de 11h00 à 18h00. La galerie est située Zeedijk, 720. Informations : Tél : 0477-51 09.89 et www.svhgallery.be.