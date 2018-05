Le Détours Festival offre à voir les créations de danse urbaine en septembre à Bruxelles

La 9e édition du Détours Festival se tiendra du 13 au 22 septembre en différents lieux culturels et places publiques de Bruxelles.

Ce festival interdisciplinaire à la frontière entre arts urbains et contemporains bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Cocof (Commission communautaire française), de Wallonie-Bruxelles International et de Smart. Cette édition sera accueillie par la Ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles. Elle prendra corps notamment à Bozar, à la Maison des Cultures de Saint-Gilles, place Béthléem ou au KVS.

Le festival est devenu un "tremplin pour les créations en cours", une "vitrine pour les œuvres abouties", ainsi qu'un "vecteur de cohésion sociale" par ses activités gratuites en rue, selon ses concepteurs. Il proposera encore cette année des créations en danse urbaine, de la musique et des performances. Il accueillera la première de FrontX, une création de la compagnie No way back, qui met en scène des chorégraphies hip-hop rythmées par un flow de "beats boxés".

L'événement sera précédé par les Detours Cyphers chaque mercredi de l'été, entre 18h00 et 20h00 devant la Bourse. Il s'agit d'affrontements entre professionnels de différentes disciplines artistiques, organisés selon les règles des "battles" du hip-hop. Ces rencontres seront suivies d'ateliers visant à sensibiliser les jeunes aux valeurs transmises par les arts urbains.

L'édition 2018 proposera également le Battle Abstrkt, une compétition internationale rassemblant des danseurs issus d'univers totalement différents (danse hip-hop, contemporaine ou encore cirque).