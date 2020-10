Le Chat de Philippe Geluck rend visite au Musée Soulages

Le Musée Soulages à Rodez (sud de la France) est dédié au "Maître du Noir et de la Lumière", Pierre Soulages, né le 24 décembre 1919 et qui continue à peindre à un rythme soutenu. Pendant quelques mois, du 24 octobre au 9 mai 2021, ce prestigieux musée va accueillir, au milieu des toiles de cet artiste emblématique, un ensemble de dessins, des inédits et quelques peintures sur toile réalisés par Philippe Geluck, le père du non moins emblématique "Chat".

Ce fameux chat est devenu aujourd’hui plus qu’un objet et dessin. Il existe par lui-même et est un véritable sujet générique et singulier. Le Chat, en toute inertie et conscience de soi, pérore, commente et explique. Il a un avis autorisé et s’appuie, tantôt sur une savante encyclopédie, tantôt sur des brèves de comptoir. Il est philosophe et vaut bien des kilomètres de rayons de livres sur l’esthétique de l’Art. Ce chat ne pouvait donc que plaire au "Maître du Noir".

plus d’infos sur le site officiel du musée

Clin d’œil du "maître" Geluck au "maître" Soulages : un dessin qui montre le Chat au milieu d’une salle du musée qui propose des variations sur le Noir de Soulages alors que l’endroit est plongé dans l’obscurité en raison d’une panne de courant Le Chat s’esclaffe : "Cela reste beau".

À l’occasion de cette exposition, un journal collector sera publié avec des textes, des notices et des images et des jeux pour le jeune public.