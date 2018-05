Le Brussels Design September proposera une centaine d'événements du 6 au 30 septembre

La 13e édition du Brussels Design September se déclinera, du 6 au 30 septembre, à travers des expositions, des conférences, un parcours Arts&Crafts, le Commerce Design Awards ou encore le Brussels Design Market. Plus de 100 événements culturels et commerciaux sont prévus. Soutenue par des partenaires privés et publics dont la Région et la Ville de Bruxelles, cette fête du design vise à présenter les dernières tendances du design belge et international dans un esprit multidisciplinaire, qui s'ouvre aux différents métiers et mouvements du secteur.

En collaboration avec Bozar Open Air, l'architecte-paysagiste bruxellois Bas Smets et le collectif "Pool is cool" concevront un aménagement public temporaire le long du Palais des Beaux-Arts, rue Baron Horta. Le projet s'articulera autour de la thématique de "l'écosystème fermé" et s'inscrira dans le réseau d'espaces verts du centre-ville de Bruxelles. Les arbres plantés par Bas Smets et la "shadow pool" de "Pool is cool" cohabiteront ainsi le temps d'une saison pour créer, aux côtés du mobilier du studio Piovenefabi, un espace de détente et de loisir gratuit et ouvert à tous. Il sera en outre le lieu de différentes activités culturelles.

Des expositions de designers renommés prendront par ailleurs place dans des lieux emblématiques de la ville comme la Maison Horta, Bozar ou encore le MAD Brussels. Une trentaine d'artistes belges présenteront au Kanal une exposition entre art et design. Les œuvres exposées du céramiste Georges Pelletier sur le site de Tour & Taxis marqueront elles la 25e édition du Brussels Design Market, le plus grand marché vintage en Europe.

Plusieurs parcours seront organisés dans la ville, notamment un vintage, un Eco Design qui mettra en valeur l'innovation des designers dans la recherche pour des solutions plus durables et un Arts&Crafts, qui se focalisera sur le textile design. Une exposition collective au BIP, situé rue Royale, mettra à l'honneur les ateliers et créateurs de Textile Design.

Parmi les conférences, celle organisée à Flagey du designer et visionnaire Ross Lovegrove (pays de Galles) est particulièrement attendue. S'inspirant de la logique et de la beauté de la nature, ses créations reposent sur le triptyque technologies, science des matériaux et intelligence des formes organiques, considérée comme la nouvelle expression esthétique du 21e siècle.



Belga