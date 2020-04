La tête dans les nuages avec Berndnaut Smilde

L’espace d’un instant, l’artiste néerlandais nous fait quitter le plancher des vaches pour nous emmener entre ciel et terre et nous faire rêver. Ou angoisser.

Comme suspendu entre nous et l’infini, il est en perpétuelle métamorphose, objet indomptable et fugace. Ephèmère et turbulent. Et sa matière elle-même est changeante : sa masse, son opacité ou sa transparence; nuage d’orage ou de chaleur, ciel cotonneux, moutonneux… Les nuages sont des fantastiques machines à rêves .

Berndnaut Smilde est un artiste néerlandais de 32 ans. En 2012, il initie le projet Nimbus : une série de nuages qu’il produit à partir de fumée et de vapeur d’eau et qui ont une durée de vie d’une dizaine de secondes. Juste le temps de prendre une photo. La texture, l’opacité du nuage dépendront de la température et de l’humidité de l’endroit. Berndnaut Smilde choisit des lieux fonctionnels comme un espace de co-working ou une usine abandonnée ou connotés comme une salle de réception ou une cathédrale. Il y amène l’apesanteur et un temps suspendu, mais aussi une dose d’inquiétude et de paranormal.