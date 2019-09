La série "Athletes" de Warhol mise aux enchères pour la première fois

Les portraits de sportifs réalisés par Andy Warhol seront proposés aux enchères séparément par Christie's à New York, en novembre, dans le cadre de la vente de la collection d'art du défunt collectionneur Richard L. Weisman. Warhol a réalisé cette célèbre série de tableaux polychromes, appelée série "Athletes", entre 1977 et 1979, sur commande du collectionneur d'art et amateur de sports Richard Weisman. Elle comprend dix portraits de sportifs incontournables des années 1970, du boxeur Mohammed Ali à la joueuse de tennis Chris Evert, en passant par le footballeur Pelé, le joueur de football américain O. J. Simpson ou le basketteur Kareem Abdul-Jabbar.

À l'époque, Andy Warhol ne connaissait pas les sportifs que Weisman avait sélectionnés pour cette série. Le collectionneur a même expliqué avec sarcasme que "Andy ne faisait pas vraiment la différence entre un ballon de football et une balle de golf". Mais le roi du Pop Art était fasciné par l'importance que commençaient à prendre les sportifs dans la culture populaire américaine des années 1970. Il a noté par la suite que "les stars du sport d'aujourd'hui sont les vedettes de cinéma d'hier." Warhol a photographié chaque sujet de la série au moyen d'un Polaroid Big Shot, avant de sérigraphier les photos sur toile à l'acrylique. Ces œuvres ont ensuite figuré dans des magazines, sur des affiches à travers les États-Unis, pour promouvoir des voitures, des vêtements de sport et même des céréales de petit-déjeuner.

Chaque portrait de la série sera vendu séparément, ils sont estimés entre 150 000 et 600 000 $, à l'exception du portrait de Mohammed Ali, estimé entre 4 et 6 millions de dollars. "C'est une série qui provient de son détenteur d'origine, avec une incroyable histoire de commande, et elle n'a jamais été vue sur le marché", a expliqué Sara Friedlander de Christie's à The Observer. Comme l'a noté le journal britannique, Weisman avait commandé huit exemplaires de cette série. Il a fait don de deux exemplaires de la série à des universités, alors qu'un exemplaire a été volé à son domicile en 2009. Christie's a récemment confirmé à Artnews que cet ensemble de tableaux volés avait été récupéré par le FBI en 2015.

La série "Athletes" est le temps fort de la vente consacrée à la collection privée de Weisman. Elle comprend par ailleurs des œuvres de James Rosenquist et Peter Beard, qui étaient de proches amis du collectionneur. La vente pourrait rapporter plus de 15 millions de dollars. Le collectionneur de renom possédait aussi des œuvres de Norman Rockwell, Tom Wesselmann, Alberto Giacometti et Roy Lichtenstein. D'autres peintures, dessins et sculptures de sa collection seront proposés à la vente par Christie's dans le courant de l'année 2020.