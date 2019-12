La plus importante exposition consacrée à Raphaël, l'an prochain, à Rome.

Rome accueillera en 2020 la plus grande exposition jamais organisée en l’honneur de Raphaël, à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. Plus de 100 œuvres du maître italien de la Renaissance seront présentées au public, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement. L’exposition aura lieu au palais des Écuries du Quirinal, du 5 mars au 2 juin. "L’éventail d’une centaine de tableaux et dessins de Raphaël constituera une première mondiale", se félicite le musée. Au total, 200 pièces seront à admirer, dont certaines d’autres artistes, pour permettre des mises en perspective. Une quarantaine d’œuvres seront prêtées par la galerie des Offices de Florence, qui possède la plus large collection permanente du maître. Cinq autres viendront du Louvre.

Réservations sur le site du palais des Écuries du Quirinal.